Atualização do Windows 7 trava PCs no Brasil - Link - Estadão

Uma atualização do Windows 7 disponibilizada pela Microsoft nesta terça-feira, 9, está causando transtornos aos usuários brasileiros.

Anna Carolina Papp

Mariana Congo

*Atualizado às 19h40

SÃO PAULO – Uma atualização do Windows 7 disponibilizada pela Microsoft nesta terça-feira, 9, está causando transtornos aos usuários brasileiros. Depois de executada, a atualização de segurança KB2823324 impede a inicialização do computador.

Na tela, um aviso solicita repetidamente a realização de um reparo, que não funciona. Logo depois, computador é reiniciando automaticamente. A atualização foi distribuída para corrigir uma falha de segurança no código do Windows responsável pelo sistema de arquivos.

A Microsoft informou que está ciente do erro e que o problema está localizado apenas no Brasil. A empresa diz estar trabalhando para resolvê-lo. “Nós estamos cientes de que clientes podem estar enfrentando dificuldades após executarem ontem a atualização de segurança KB2823324 do Windows 7″, disse a empresa em nota. “Nos desculpamos por qualquer inconveniente que possa ter sido causado aos nossos clientes.”

Consumidor. O Procon-SP notificou a Microsoft nesta quinta-feira para que a empresa detalhe o problema ocorrido e apresente uma solução aos clientes.

Segundo o diretor de fiscalização do Procon-SP, Márcio Marcucci, os consumidores que sofreram algum dano econômico em função da falha de atualização do Windows 7 têm direito a acionar a Microsoft judicialmente. “Se a pessoa usa o equipamento para trabalhar, é possível mensurar o prejuízo e pedir o ressarcimento para a empresa”, exemplifica Marcucci.

Por enquanto, a empresa ainda não divulgou uma solução oficial para o problema. Enquanto isso, alguns usuários publicaram dicas e vídeos com algumas opções de solucionar o problema. Veja se algumas destas opções se aplica a você:

Prompt de Comando

1) Pressione F8 várias vezes enquanto o Windows estiver iniciando;

2) Selecione a opção “Prompt de Comando”;

3) Digite dism.exe /image:C:\ /cleanup-image /revertpendingactions;

4) Aperte Enter.

Se o comando não funcionar:

1) Digite cd C:\windows\winsxs e aperte Enter;

2) Digite o comando rename pending.xml pending.xml.bak

3) Aperte Enter.

Restauração do Sistema

1) Pressione F8 várias vezes enquanto o Windows estiver iniciando;

2) Escolha “Reparar seu computador”;

3) Digite a senha de administrador do sistema (se não souber, tente uma senha vazia ou a senha do seu usuário);

4) Selecione “Restauração do Sistema”;

5) Opte por uma data anterior à instalação da atualização (que deve ser de 9 ou 10 de abril);

6) Quando retornar à tela anterior, selecione “Reparo de Inicialização” e depois reinicie o PC.

Caso não haja a opção “Reparar seu computador”:

1) Pressione F8 repetidamente enquanto o programa estiver iniciando;

2) Selecione “Prompt de Comando”;

3) Digite o comando “rstrui” e aperte Enter;

4) Escolha uma data anterior à instalação da atualização (que deve ser de 9 ou 10 de abril);

5) Quando retornar à tela anterior, selecione “Reparo de Inicialização” e depois reinicie o computador.

Substituição de arquivo

1) Inicie o computador com a mídia de instalação do Windows

2) Entre no console de recuperação

3) Abra o “Command Prompt”

4) Abra o “Notepad.exe” (para facilitar a navegação no Explorer)

5) Vá na pasta %windir%\system32\drivers e verifique se a versão do arquivo “ntfs.sys” que está instalada é a mesma do KB: http://support.microsoft.com/kb/2823324

6) Se sim, renomeie o arquivo ntfs.sy” para ntfs.sys_old

7) Vá na pasta %windir%\winsxs e localize um arquivo ntfs.sys em versão mais antiga

8) Copie o arquivo mais antigo para a pasta %windir%\system32\drivers

9) Reinicie o sistema.

Última configuração

1) Pressione F8 várias vezes enquanto o Windows estiver iniciando;

2) Selecione “Última configuração válida”.

É possível encontrar outras sugestões em fóruns e sites, como aqui, aqui e aqui.

Alguma dessas opções funcionou com você? Tem outra dica? Dê o seu relato nos comentários