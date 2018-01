Atualização forçada - Link - Estadão

Se você usa como navegador o Firefox e não costuma atualizá-lo, isso vai mudar. A Fundação Mozilla, responsável pelo browser, anunciou que as pequenas atualizações serão feitas automaticamente, sem que o software pergunte ao usuários se ele quer e sem ele nem mesmo perceber. O motivo que a instituição alega para a medida é a segurança.

Os usuários só serão avisados quando a mudança for mais radical, de uma versão como a 4.0 para a 4.5. Quantos às pequenas atualizações, a Fundação Mozilla alega que quem não as faz fica muito exposto a falhas de segurança que são corrigidas nos novos softwares. Para quem quiser saber quando seu navegador Firefox será atualizado, mesmo quando forem pequenas mudanças, deve mexer nas configurações do navegador.

Quem já faz isso é o navegador do Google, o Chrome. Cada vez que um usuário do Chrome se conecta à internet, o programa identifica se há alguma nova atualização e se houver, faz o processo de atualização sozinho.