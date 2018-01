Audiência sobre o Google é marcada nos EUA - Link - Estadão

Senado americano agenda para setembro audiência para julgar se Google abusa de seu poder e prejudica o mercado

WASHINGTON – O painel antitruste do Senado dos Estados Unidos agendou nesta quinta-feira, 27, para meados de setembro sua audiência sobre o uso da influência do Google no mercado. O Comitê Judicial do Senado irá se reunir em 21 de setembro para uma audiência batizada de “O Poder do Google: Trabalhando para Consumidores ou Ameaçando a Competição?”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A única testemunha conhecida até o momento é o presidente do Conselho do Google, Eric Schmidt. Ele era presidente-executivo da companhia, mas foi substituído pelo co-fundador da empresa Larry Page em abril. Agora, ele gerencia assuntos ligados ao governo.

O Google, líder global em publicidade atrelada a mecanismos de busca, encontra-se em meio a uma investigação antitruste da Federal Trade Comission (FTC) dos EUA após acusações de abuso de sua dominância no mercado. Espera-se que a FTC analise queixas de rivais do Google de que os resultados de suas buscas favorecem os próprios serviços da companhia, entre outras preocupações.

O Google, que tem feito muitas aquisições, também está negociando com outro órgão antitruste dos EUA, o Departamento de Justiça, sobre sua proposta de aquisição da companhia de publicidade online AdMeld.

Schmidt afirmou que o Google cooperaria inteiramente com os órgãos reguladores antitruste dos EUA.

O Google controla mais de dois terços do mercado global de buscas. Mas as novas tecnologias para internet, como redes sociais, aplicativos para smartphones e serviços baseados em geolocalização oferecem novas formas para que as pessoas encontrem informações online –pressionando o Google a encontrar novas maneiras de estar no topo.

/ Diane Bartz (REUTERS)