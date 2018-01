Aula de improviso no Chatroulette - Link - Estadão

Aula de improviso no Chatroulette

Como fazer um vídeo de sucesso no YouTube, que tenha, em menos de uma semana, mais de 1,5 milhão de visualizações? Aprenda com Merton: ele liga a webcam no Chatroulette, um serviço de vídeo-chat que conecta internautas aleatórios, e começa a improvisar no piano aquilo que enxerga na janela da pessoa que vai conversar com ele.

17/03/2010 | 16h13