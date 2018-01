Aurora boreal pela web - Link - Estadão

A Agência Espacial do Canadá começou a transmitir ao vivo as auroras boreais que têm acontecido no país. O fenômeno é um dos mais incríveis da natureza — partículas carregadas tornam-se coloridas ao passar pelo campo magnético da Terra, e formam luzes e nuvens coloridas de várias tonalidades.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O fenômeno acontece apenas nos países nórdicos, mas agora todos poderão acompanhá-lo ao vivo. Aqui no Brasil, a transmissão acontece ao vivo entre a 1h e as 9h da manhã.

O ponto observado fica em Yellowknife, no norte do Canadá.

Além da transmissão do fenômeno, a Agência Espacial do Canadá explica o fenômeno e dá dicas para quem ser observar e fotografar a autora boreal. Dá para descobrir quando começam as transmissões pelo Twitter da agência.

A transmissão está prevista para acontecer até meio de 2011, quando acaba a temporada de auroras do Canadá.