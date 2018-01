Austrália quer integrar TV com redes sociais - Link - Estadão

Ideia é que toda programação esteja conectada com o Twitter e o Facebook

Programa de TV com “camada” de Twitter FOTO: Reprodução

SYDNEY – A TV australiana estatal ABC está pesquisando novas formas de integrar o Facebook e o Twitter com sua programação. A ideia é que toda programação esteja integrada com as redes sociais.

Uma tecnologia está sendo desenvolvida para que a tela da TV possa mostrar tweets sobre o programa que estiver passando (como uma “camada” por cima da imagem do programa; veja foto). Recomendações de atrações da grade poderão ser feitas com base no histórico do usuário, que poderá também ver o que seus amigos do Facebook estão assistindo.

“Queremos permitir que as pessoas se envolvam um pouco mais com o que estão assistindo”, explicou ao site do Sydney Morning Heraldo o gerente de novos serviços de mídia da ABC, Chris Winter.

Os primeiros testes estão marcados para junho, com o governo desenvolvendo “set-top boxes” especiais que poderão, mais para frente, serem vendidos comercialmente.

O hábito de twittar ou usar o Facebook enquanto se assiste à TV é cada vez mais comum. Na Austrália, uma pesquisa recente mostrou que 60% costuma acessar a internet enquanto assiste TV. No Brasil, esse hábito é facilmente verificado durante um clássico do futebol ou eliminação do BBB.

