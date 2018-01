Autorretrato no novo perfil do Facebook - Link - Estadão

Há uma semana, no dia 5, o Facebook lançou seu novo layout para as páginas de perfil. Por enquanto, deixar a página com cara nova ainda é opcional, mas uma vez aceita a mudança, ela é irreversível.

Houve quem não gostou, quem se arrependeu de aceitar a mudança, quem achou muito comprometedor o fato de as últimas fotos em que foi marcado aparecer logo no topo da página de perfil, bem aos olhos de todos os contatos profissionais e familiares.

Mas também houve quem achou graça e tirou proveito do novo espaço de fotografias em destaque. O artista francês Alexandre Oudin se valeu do novo design do Facebook para montar um autorretrato bem original.

O TechCrunch gostou tanto da ideia que publicou um tutorial em que o fotógrafo Florian Stravock ensina como fazer a montagem e criou um site que já faz esse serviço por você (mas deixa um logo na foto).

O tutorial

1) Tire um printscreen da página do seu perfil do Facebook.

2) Abra a imagem em um novo documento do Photoshop.

3) Contorne cada foto com a Ferramenta Fatia (Slice Tool).

4) Com a Ferramenta Marca de Seleção (Marquee Tool), selecione as áreas marcadas no item anterior.

5) Abra a imagem que você quer usar em seu perfil na rede social e a posicione do jeito que ela melhor se encaixe nas caixinhas de foto.

6) Em Arquivo, vá em “Salvar para web e dispositivos” e selecione toda a área do documento. Escolha a opção “Jpeg”, coloque a qualidade em 100% e clique em salvar. Selecione “Todas as fatias do usuários” e salve.

7) Suba as fotos no Facebook e se marque nelas — indo da última para a primeira imagem, que deve ser escolhida como a foto de perfil.

A versão em francês do TechCrunch reuniu alguns bons exemplos de usuários adotaram a brincadeira em seus perfis. Veja lá.