Avaliação de Groupon em US$ 25 bi seria exagero - Link - Estadão

Analista acredita que estimativa de valor de mercado da empresa está alta demais, pois Groupon estaria perdendo dinheiro

SÃO FRANCISCO – A estimativa de que o Groupon tenha valor de mercado de US$ 25 bilhões é alta demais, pois a companhia, a maior de compras coletivas na internet, está perdendo dinheiro, afirmou o analista Fred Moran, da Benchmark, nessa sexta-feira, 12.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Mesmo com base em uma posição indulgente com relação à receita, uma avaliação de US$ 25 bilhões é alta comparada a empresas da Internet e do comércio eletrônico como Google, Amazon.com e eBay, disse Moran em entrevista.

Moran é um dos poucos analistas de sell-side a publicar pesquisas sobre o Groupon. A companhia está planejando uma oferta pública inicial de ações (IPO) na segunda metade do ano e muitos dos principais bancos de investimentos e corretoras estão ajudando a coordená-la. Isso as impede de publicar opiniões sobre a companhia.

Estimar o valor do Groupon é complicado pois a empresa está crescendo rapidamente e ninguém sabe quando ela pode começar a dar dinheiro. Moran afirmou que ele chegou à avaliação de US$ 25 bilhões baseado em notícias da mídia.

Ele reconhece que o Groupon possa gerar US$ 3,96 bilhões em receita neste ano. Um valor de mercado de US$ 25 bilhões, contudo, é quase seis vezes essas vendas.

Sete empresas da internet e do comércio eletrônico, incluindo Google, Amazon e eBay, tinham seus papéis negociados em três vezes a receita estimada em 2011, de acordo com um relatório da neXtup Research divulgado em 10 de junho.

A neXtup estimou, em relatório, que o Groupon tenha valor de cerca de US$ 14 bilhões, número 3,5 vezes maior que a receita.

/ Alistair Barr (REUTERS)