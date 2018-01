Avast recebe US$ 100 milhões em investimento - Link - Estadão

A indústria de softwares de segurança está aquecendo ainda mais. Depois da compra da McAfee pela Intel por US$ 7,68 bilhões, foi a vez da Avast aparecer no noticiário econômico do mundo da tecnologia. A produtora do antivírus gratuito que protege um em cada cinco computadores do mundo recebeu um investimento da empresa de private equity (um investimento feito em companhias que ainda não lançaram seu capital na bolsa de valores) Summit Partners no valor de US$ 100 milhões.

A Avast Software, empresa sediada em Praga, mexeu com o tradicional mercado de antivírus ao distribuir seu programa gratuitamente. Em seu modelo de negócios, a companhia tenta induzir seus consumidores a adquirirem uma versão paga do software com mais funções. O programa protege mais de 100 milhões de usuários hoje.

“O investimento da Summit Partners é um voto de confiança em nosso modelo de negócios, que combina um produto gratuito completamente desenvolvido com uma versão Premium dele”, disse Vince Stecker, executivo chefe da Avast ao site Venture Beat. “Em vez de pagar por publicidade ou instalação em novos computadores, a Avast continua a experimentar um crescimento dramático ao passo que nossos fãs recomendam nossos produtos para seus amigos”, acrescenta.