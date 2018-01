Avatar 3D? Não em DVD - Link - Estadão

A versão em Blu-ray de Avatar, de James Cameron, sairá dia 22 de abril nos EUA e no Brasil. A versão 3D do filme será lançada apenas em 2011. A versão doméstica não virá nenhum extra no disco. A explicação é que todo o espaço da mídia será utilizado para possibilitar imagem e sons sem igual. Jon Landau, produtor do filme, declarou ao Los Angeles Times que lançar o Blu-ray dessa forma foi feito de comum acordo entre os realizadores do filme e a Fox. “Nos livramos de tudo, os menus, os extras, os trailers, para conseguir espremer o máximo de qualidade”, declarou o produtor. Uma nova versão do filme, com vários extras mas nenhum conteúdo 3D, será lançada em novembro.