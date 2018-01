Azure é a Microsoft na nuvem - Link - Estadão

Durante conferência para parceiros de negócios, a Microsoft apresentou sua aguardada plataforma de serviços empresariais na nuvem. Chamada Azure, a plataforma permite que os usuários corporativos executem aplicativos na nuvem da Microsoft, reduzindo custos de datacenter, como número de servidores, energia elétrica, e até mesmo espaço físico.

o eBay foi anunciado como parceiro no lançamento, funcionando efetivamente como piloto de testes da plataforma. Os anúncios de iPad no site de compras e leilão online já estão sendo executados em uma plataforma pública Azure. A meta agora é expandir o uso do sistema, e o eBay já revelou que pretende adaptar dois de seus datacenters ao Azure.

A expectativa é que o Azure ajude a reduzir consideravelmente os gastos com estrutura tecnológica nas empresas. A ferramenta ainda pode se tornar um dos grandes sucessos comerciais da Microsoft ao longo dos próximos anos.