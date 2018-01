B2W tem prejuízo no 4º trimestre - Link - Estadão

A B2W, empresa dona dos sites Americanas.com, Submarino e Shoptime, apresentou nesta sexta-feira, 18, prejuízo líquido de R$ 14,2 milhões para o quarto trimestre de 2010, depois de um lucro de R$ 22,9 milhões obtidos em igual período de 2009.

O balanço, previsto inicialmente para ser apresentado na noite de quinta-feira, veio com um aumento de 46,5% na linha outras despesas operacionais, que somaram R$ 56,4 milhões nos últimos três meses de 2010.

O resultado financeiro apurado pela companhia também prejudicou a linha final do demonstrativo, ficando negativo em R$ 140,5 milhões de reais, 48,8% superior na relação anual, sem considerar os ajustes a valor presente (AVP) de mercadorias vendidas.

De outubro a dezembro a B2W viu o AVP de vendas aumentar em 12,8%, ficando negativo em 37,8 milhões de reais. Ainda assim, a receita líquida no período teve crescimento de 4,1% ano a ano, alcançando R$ 1,151 bilhão.

Já o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia de comércio eletrônico alcançou R$ 193,7 milhões nos três meses até dezembro, comparado a R$ 173,4 milhões um ano antes. A margem passou de 15,7% para 16,8%.

Em todo o ano passado, a B2W registrou lucro líquido de R$ 33,6 milhões, queda de 45,8% sobre 2009.

O item outras despesas operacionais também pressionou o ganho anual da empresa, ao registrar aumento de 27,6% em 12 meses, para R$ 80,5 milhões de reais.

No ano, o resultado financeiro líquido também ficou negativo, em R$ 377,7 milhões, 23,8% maior. No fechado de 2010, a geração de caixa operacional da B2W, medida pelo Ebitda, aumentou 12,3%, para R$ 547 milhões, com a margem caindo do 1,7% para 0,8%.

A receita líquida, por sua vez, cresceu 12,1% no acumulado do ano passado, totalizando R$ 4,1 bilhões.

A B2W informou no balanço que, no último ano, realizou investimentos da ordem de R$ 258,5 milhões, voltados principalmente às áreas de tecnologia e logística.

“Para 2011, nossa maior meta é a otimização de todas as nossas operações, de modo a fazer frente ao novo cenário econômico que se apresenta repleto de oportunidades, para alcançarmos novos e superiores patamares de resultados”, afirma o documento. A companhia encerrou 2010 com uma dívida líquida de R$ 532,6 milhões.

Retomada. A B2W também anunciou que pretende investir até R$ 350 milhões ao longo deste ano, montante cerca de 35% superior ao desembolsado em 2010, buscando driblar a concorrência no mercado de comércio eletrônico.

“Esse é um ano de crescimento”, disse o diretor de Relações com Investidores da empresa, Murilo Corrêa, em teleconferência com analistas sobre o balanço divulgado mais cedo. “A B2W é uma empresa que necessita de investimento contínuo”.

O aporte previsto, que ainda deve ser aprovado em assembleia de acionistas prevista para 27 de abril, será destinado a tecnologia, “principalmente inovação”, e logística, segundo o executivo.

“O que houve no quarto trimestre foi um maior volume de descontos financeiros (vinculados a pagamentos à vista) e, por outro lado, endividamento maior ante 2009, o que tem impacto na estrutura de capital da companhia”, afirmou Corrêa.

Após concluir o processo de integração das plataformas operacionais de suas três bandeiras, a B2W mostra otimismo quanto ao resultados para 2011, ano em que planeja crescer apoiada no aumento das vendas. ”Passamos do ciclo de integração das plataformas e estamos prontos para crescer. Vamos crescer em 2011, estamos muito certos disso”, disse Corrêa.

Segundo ele, a estratégia prevê “crescer com rentabilidade”, por meio da combinação de fatores como ”penetração, visitação, condições de parcelamento e preços”.

O executivo disse ainda estar atento ao crescente aumento da concorrência no segmento, o que expõe a empresa a uma forte comparação de preços, diferentemente do varejo físico. “Quanto a parcelamento, os concorrentes estão agressivos”, acrescentou.

