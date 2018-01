'Bad Piggies'; os porcos assumem o comando - Link - Estadão

A lógica do sucesso de ‘Angry Birds’ é invertida e os porcos comandam ataques utilizando ‘aviões’

SÃO PAULO – A Rovio apresentou hoje o primeiro gameplay do jogo Bad Piggies, que irá colocar os porcos de Angry Birds no papel principal. Embora já houvessem algumas dicas de como o jogo funcionaria, o trailer mostra seu funcionamento pela primeira vez. O game será baseado na construção de veiculos que permitam que os porcos voem para conseguir roubar os ovos dos pássaros. Hélices, asas e até garrafas de refrigerante vão poder ser usadas na construção dos ‘aviões’.

Bad Piggies será lançado no dia 27 de setembro para iOS, Android e OS X. Versões para Windows e Windows 8 chegam depois .

Assista o gameplay de Bad Piggies: