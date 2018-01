Bada 2.0 - Link - Estadão

Embora esteja investindo pesado no Android – em celulares de sucesso como o Galaxy S e o tablet Galaxy Tab – a Samsung não abandonou seu próprio sistema operacional. E, um ano depois do lançamento, chega ao mercado a versão 2.0 do Bada.

A segunda versão do Bada tem suporte à tecnologia NFC (a que permite que o celular seja usado como cartão bancário, tecnologia já presente na nova versão do Android) multitasking e mais integração com redes sociais.

Os primeiros celulares equipados com o novo sistema operacional, apresentados como “seu primeiro smartphone” acabam se ser lançados pela Samsung.

O Wave 533 tela full touchscreen, teclado QWERTY com slide lateral, câmera 3.2 megapixels, Bluetooth e suporte a vídeos formato H.263 e H.264. Custará R$ 699.

E o Wave 525 (R$ 599) tem os mesmos recursos, mas sem o teclado QWERTY. Ambos têm conexão apenas via EDGE.