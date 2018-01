Baidu apresenta seu óculos inteligente Eye - Link - Estadão

Baidu Eye. FOTOS: Divulgação Baidu Eye. FOTOS: Divulgação

SÃO PAULO – Primeiro fizeram um buscador e atingiram um grande público, depois se meteram em projetos mais audaciosos como um carro autônomo e óculos inteligentes. Não, não estamos falando do Google. Trata-se do Baidu, chamado de “Google chinês” não por mero acaso. A empresa, que chegou ao Brasil em novembro, já havia anunciado a existência de um projeto chamado Eye que competiria com os óculos inteligentes da sua similar original americana. Hoje, o protótipo do Eye foi apresentado ao mundo.

Bem longe de Berlim, onde novidades tecnológicas já começam a ser apresentadas na IFA 2014, a empresa chinesa aproveita sua conferência Baidu World, em Pequim, para mostrar suas novidades, incluindo o vestível que, diferente do Google Glass, não possui lentes – mas não é menos visualmente bizarro que o seu concorrente.

Diferentemente do seu rival, o Baidu Eye não possui lentes, mas apenas microfone e câmera. A armação do aparelho branco se apoia nas orelhas e na parte de trás da cabeça. Sem lentes ou o prisma do Glass , faz-se necessário que o usuário use o smartphone para visualizar resultados visuais de busca ou visualizar fotos tiradas pelo aparelho, por exemplo – o que acaba com uma das poucas vantagens de se usar um óculos conectado. A empresa espera que os usuários o usem para fazer buscas (usando a voz) e para identificar objetos apenas apontando a câmera – recurso que pode ser útil para compras online e comparação de preços.

A empresa não informou uma data para o possível lançamento do modelo definitivo do Eye.