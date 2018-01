Baidu compra controle do Peixe Urbano - Link - Estadão

SÃO PAULO – O chinês Baidu, segundo maior serviço de buscas na Internet do mundo, anunciou nesta quinta-feira a compra do controle do brasileiro Peixe Urbano, site de venda online de cupons de desconto.

O valor da transação não foi divulgado.

Em comunicado, o Baidu informou que manterá a equipe atual do Peixe Urbano à frente das operações, que continuarão funcionando de maneira independente, mas dentro do ecossistema do Baidu.

“O investimento no Peixe Urbano permitirá ao Baidu acelerar seu crescimento na Internet brasileira e desenvolver com maior velocidade parcerias com fornecedores de serviços que resultem em recursos avançados para nosso buscador em língua portuguesa”, disse o diretor geral de negócios globais do Baidu, Johnson Hu.

A companhia iniciou suas operações no Brasil em dezembro, mas ainda sem disponibilizar seu sistema de pesquisa online, o que só foi ocorrer em julho deste ano.

Na ocasião, o Baidu se comprometeu a investir mais de R$ 120 milhões no mercado brasileiro nos próximos três anos.

/ REUTERS