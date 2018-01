Baidu lança site de vídeo - Link - Estadão

Com 400 milhões de internautas, a China é o páis como o maior número de pessoas conectadas do mundo. Essa enorme população terá acesso, em breve, a um novo serviço de vídeos online. O Baidu, o principal site de busca do país, anunciou ter planos para criar um novo site de vídeos sob demanda.

Com o domínio Qiyi.com já registrado, a empresa Providence Equity Partners, que tem o próprio Baidu como principal acionista, investirá 50 milhões de dólares no desenvolvimento do sistema de vídeos online que será financiado por publicidade.

O Qiyi.com não trará conteúdos produzidos por usuários, mas irá oferecer “conteúdo licenciado premium”, autorizado pelos censores chineses da internet. O Baidu já possui busca por vídeos e seu próprio canal de TV na internet, onde os usuários podem baixar filmes e programas de televisão. O site também pretende investir no PPLive, um site P2P chinês.