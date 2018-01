Baidu vai fechar loja de comércio eletrônico - Link - Estadão

A Baidu, maior operadora chinesa de serviços de buscas na internet, vai fechar sua loja de comércio eletrônico, o Youa, e migrar seus usuários para outras plataformas, afirmou a empresa nesta quinta-feira, 31.

O encerramento das atividades do site acontecerá em maio, e os vendedores do Youa serão transferidos para os sites Rakuten China e Yaodian100, afirmou a Baidu em comunicado.

“Isso não deve ser visto como se a Baidu estivesse se retirando do cenário do comércio eletrônico. Na verdade, estamos pesquisando e desenvolvendo um novo produto de comércio eletrônico que atenderá melhor aos usuários”, afirmou um porta-voz da Baidu.

O fechamento do Youa, que a Baidu havia criado para rivalizar com o site da concorrente Alibaba, o Taobao, consolida a posição do Taobao como a maior loja de comércio eletrônico da China.

