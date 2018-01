Balança Wi-Fi twitta seu peso para a internet ver - Link - Estadão

Balança Wi-Fi twitta seu peso para a internet ver

Se a luta contra os quilinhos a mais já é parte do seu dia-a-dia, nada mais natural que ela também faça parte do seu perfil no Twitter. Pelo menos é o que alega a empresa Withings, especializada em produtos wireless, e que desenvolveu uma balança que envia automaticamente seu peso para uma conta na rede social.

25/11/2009 | 14h48