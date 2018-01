Ballmer defende investimentos em telecomunicações - Link - Estadão

O CEO da Microsoft, Steve Ballmer, participou nesta sexta de uma apresentação do Kinect na Espanha. FOTO: Ballesteros/EFE

O presidente executivo da Microsoft, Steve Ballmer, destacou nesta sexta-feira, 8, em Madri a importância dos investimentos em novas infraestruturas por parte das operadoras de telefonia e defendeu que os provedores de conteúdo na internet paguem às operadoras para que elas tenham rentabilidade.



Em um encontro com 400 empresários no Fórum Nova Economia, Ballmer disse que as agências reguladoras não devem impedir que as operadoras cobrem dos provedores de conteúdo, mas “assegurar que os preços sejam justos e transparentes”.

Steve Ballmer também se encontrou em Madri, durante uma viagem pela Europa, com o ministro espanhol da Indústria, Miguel Sebastián, com quem discutiu a importância dos serviços virtual conhecidos como “cloud computing” (computação na nuvem) para reduzir o consumo energético, segundo afirmou um diretor da Microsoft.

Ballmer não quis falar sobre o futuro dos tablets, os pequenos computadores portáteis, dentro da estratégia da Microsoft, mas disse que no último ano 350 milhões de pessoas compraram computadores com o Windows e o ritmo de vendas continua avançando.

Sobre os problemas relacionados com a propriedade intelectual, Ballmer apontou que seria necessária uma renovação das leis sobre patentes para que se adaptassem à situação atual, e manifestou sua posição contrária à pirataria.

Além disse, o executivo da Microsoft advertiu que uma proteção excessiva pode atrapalhar a comercialização dos produtos. Para Ballmer, o maior problema da pirataria atualmente está entre as empresas chinesas, e disse que a Microsoft está trabalhando para solucionar o problema.

O CEO também participa nesta sexta em Madri de uma apresentação do seu último lançamento para videogames, o controle de movimento Kinect do Xbox 360, que permite jogar usando os movimentos do corpo.

/ EFE