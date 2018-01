Banca de jornal digital - Link - Estadão

Quem fez barulho nesta tarde de terça, 16, no festival South by Southwest (SXSW) foi a Cynergy Systems, empresa sediada na capital americana que se especializa em aplicativos na nuvem. A Cynergy aproveitou o boom de tablets e e-readers para 2010 e apresentou uma banca de jornal digital.

O dispositivo é baseado no Surface – a mesa touchscreen da Microsoft – e, equipado com uma biblioteca de livros e revistas digitais, é capaz de enviar conteúdo para um tablet com um deslizar do dedo. Confira a demonstração no vídeo abaixo:

O SXSW reúne música, cinema e mídias digitais no Texas, e continua até o dia 21.

(Fonte: Business Insider)