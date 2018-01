Banca digital - Link - Estadão

Fortune, New Yorker, Time e Esquire são algumas das revistas que estarão disponíves para compra ou assinatura em aparelhos Android. O consórcio Next Issue Media, formado por Time, Inc.; Conde Nast, Meredith, Hearst e News Corp., anunciou que lançará um aplicativo, em formato de “banca digital”, primeiramente, em tablets Galaxy Tab da Samsung sob a operadora Verizon.

As editoras criaram esse modelo de oferta de revistas três meses depois da publicação pela Apple do seu novo serviço de assinatura digital de publicações (onde Time, Conde Nast e News Corp. já vendem suas edições).

O app NextIssue e a edição digital da Time

A diferença entre os modelos está praticamente centrada no retorno e autonomia pelas editoras. Assinaturas feitas pelo app do iTunes deixam 70% do valor para a Apple e 30% para a dona do conteúdo. A Next Issue garante que no mínimo 70% ficará para as editoras; o que sobrar será dividido entre as fabricantes dos aparelhos (celulares, tablets), operadoras e o consórcio.

O CEO da nova empresa, Morgan Guenther, disse que até o final do ano ele espera ter à venda cerca de 40 títulos de publicações e um aplicativo compatível com o sistema operacional da HP, o WebOS. Além disso, enquanto a Apple não repassa nenhum dados pessoal do assinante para a editora (deixando livre para que ele informe o que quiser), a Next Issue permite que todo os dados sejam vistos.

O serviço para Galaxys Tab da Verizon começou a funcionar desde esta quarta-feira, 18.

Nas últimas semanas a Time, Inc (dona da Fortune e Time) fechou com a Apple para oferecer títulos pelo iTunes para iPads. Dias depois foi a vez da Hearst (Esquire) e, por último, a Conde Nast (Wired e The New Yorker). Em fevereiro, a News Corp. escolheu a Apple e seu iPad para receber o The Daily, o primeiro jornal essencialmente digital.

