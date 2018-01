Banco lança aplicativo de R.A. para iPhone 3GS - Link - Estadão

Banco lança aplicativo de R.A. para iPhone 3GS

O Bradesco lançou na semana passada um protótipo de aplicativo em realidade aumentada para o iPhone 3GS. Chamado Presença, o programa será integrado com câmera, bússola e GPS. Com essa tecnologia, o celular rastreará onde ficam as agências, postos de atendimento e caixas eletrônicos mais próximos. Veja o vídeo demonstrativo:

28/09/2009 | 16h49

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo