Bancos; compras e emprego - Link - Estadão

Pesquisa que ouviu usuários em 24 países mostra quais são os principais usos para a web

NOVA YORK – Serviços bancários e financeiros, compras e procurar emprego são os principais usos da Internet em todo o mundo, de acordo com uma nova pesquisa internacional, divulgada nesta terça-feira.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e noGoogle+

Quase 60% das pessoas entrevistadas, em 24 países, usaram a web para verificar suas contas bancárias e outros ativos financeiros nos últimos 90 dias, o que faz dessa atividade o uso mais popular da Internet.

As compras não ficaram muito atrás, com 48 %, segundo a pesquisa conduzida pela Ipsos para a Reuters, e 41% dos entrevistados recorreram à Internet para procurar emprego.

“É fácil. Você pode fazê-lo a qualquer momento do dia, e a maior parte das transações são gratuitas”, disse Keren Gottfried, gerente de pesquisa da Ipsos Global Public Affairs, sobre os serviços bancários online.

Os suecos são os maiores usuários de bancos online, com quase 90 por cento dos adultos recorrendo a esse tipo de serviço, mas a popularidade dos bancos na Internet também é elevada na França, Canadá, Austrália, Polônia, África do Sul e Bélgica, países nos quais cerca de 75% dos habitantes usam bancos online.

Já no que tange às compras pela Web, alemães e britânicos lideram. Nos últimos três meses, 74% dos entrevistados nos dois países compraram alguma coisa online, seguidos por 68% dos suecos, 65% dos norte-americanos e 62 por cento dos sul-coreanos.

“É revelador que os quatro líderes sejam todos países ocidentais desenvolvidos”, disse Gottfried. “Afinal, faz menos de 10 anos que essa tecnologia existe.”

Cerca de metade dos entrevistados em todo o mundo já comprou alguma coisa online, e proporção ainda maior, 61%, recorreu à Web em busca de informações sobre produtos que estão pensando em comprar.

As compras online exibiam sua menor popularidade na Arábia Saudita, México, Hungria e Rússia, onde 28% ou menos dos entrevistados fizeram compras pela Internet.

Outra indicação de como as coisas mudaram ante a época em que as pessoas procuravam empregos por meio de classificados de jornal: 41% dos pesquisados disseram ter procurado emprego na Internet.

Os poloneses lideram nessa categoria, com 61%, seguidos pelos húngaros, sul-africanos e mexicanos. No entanto, apenas 17% dos japoneses e 25% dos franceses e sul-coreanos usaram a Web para procurar emprego.

A Ipsos entrevistou 19.216 adultos na África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Hungria, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Polônia, Rússia, Reino Unido, Suécia e Turquia.

/ Reuters