Bancos se reunirão com Tesouro dos EUA para discutir ameaças virtuais - Link - Estadão

NOVA YORK – Um grupo de bancos de Wall Street vai se reunir com o Tesouro norte-americano e outras autoridades do governo no mês que vem para discutir cooperação na defesa contra ataques cibernéticos, disseram à Reuters fontes ligadas ao assunto.

A agenda da reunião não foi elaborada e nem todos os participantes foram identificados, acrescentaram as fontes. Executivos e autoridades do governo querem descobrir formas de aplicação da lei que podem alertar instituições financeiras sem violar a privacidade de empresas vitimadas.

Ambos os lados reclamam que essas preocupações têm dificultado notificações, impedido que a indústria se adapte às crescentes ameaças.Bancos sofreram uma série de ataques nos últimos anos. Nessa semana, a JPMorgan foi alvo de um novo tipo de golpe eletrônico que tentava acessar credenciais não apenas do banco, mas de outras instituições financeiras.

