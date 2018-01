Banda faz clipe interativo com HTML 5 - Link - Estadão

Em parceria com o grupo de dança Pilobolus, a banda OK Go criou um clipe interativo que funciona apenas na internet

SÃO PAULO – OK Go é uma banda de Chicago que tem, além do som, uma marca muito forte: clipes criativos (muito, muito, muito criativos).

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Dessa vez, usando HTML 5 (linguagem para arquitetar páginas na internet), a banda fez, com a ajuda do grupo de dança Pilobolus, um vídeo interativo.

Usando o navegador Chrome, do Google, é possível aproveitar o máximo da experiência. Entrando no site, a proposta é a de que o visitante insira ali uma mensagem qualquer. Durante o clipe, os dançarinos reproduzirão exatamente a mesma mensagem só que com seus corpos.

Para ver o vídeo com HTML 5, clique aqui.

E para quem não tem Chrome (e não pretende baixar), curta aqui o vídeo no formato tradicional: