Banda ganha US$ 20 mil no Spotify com álbum silencioso - Link - Estadão

A Vulfpeck, de Michigan, criou um disco silencioso para financiar uma turnê pelos EUA. FOTO: Reprodução A Vulfpeck, de Michigan, criou um disco silencioso para financiar uma turnê pelos EUA. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Apesar de sua popularidade, o serviço de streaming de música Spotify é constantemente atacado por artistas como Thom Yorke por oferecer pagamento baixo por cada execução musical — aproximadamente US$ 0,007 por canção. Mas a Vulfpeck, uma banda de Michigan, nos Estados Unidos, criou um jeito de dar um golpe no sistema de pagamento do Spotify, fazendo um som peculiar. Ou melhor, não fazendo som nenhum.

O último disco da banda, Sleepify, era composto apenas de faixas de 30 segundos (o tempo mínimo que um usuário precisa ouvir uma música no Spotify para que o artista receba por sua execução) de silêncio ininterrupto. A banda pediu a seus fãs que deixassem o álbum sendo executado enquanto dormiam, para tentar ganhar alguma coisa com o serviço, e a ideia deu resultado: no último trimestre, a banda recebeu nada menos que US$ 20 mil. Segundo a Vulfpeck, o dinheiro ganho será investido em uma turnê pelos EUA nas cidades em que o disco mais foi tocado.

Entretanto, o Spotify não gostou muito da brincadeira, e pediu à banda para que removesse seu trabalho do sistema, por violar os termos de conteúdo do serviço. A Vulfpeck acatou a ordem, mas disponibilizou na plataforma um novo trabalho, “Official Statement”, que contém três faixas; em uma delas, “#Hurt”, o tecladista Jack Stratton confirma o pedido do Spotify. “O Spotify achou o trque divertido e inteligente, mas achou que o disco violava seus termos de conteúdo”.

Veja abaixo um vídeo que explica a ideia por trás de Sleepify.