Banda larga cresce quase 70% em 2011 - Link - Estadão

Números da Telebrasil apontam que o número de ativações à internet banda larga aumentaram 23,3 milhões no País

BRASÍLIA – O número de acessos à internet banda larga cresceu quase 70% em 2011, de acordo com levantamento

divulgado hoje pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil).

No ano passado, foram 23,3 milhões de novas ativações, totalizando 58 milhões de pontos de conexão no País. Do total, 16,7 milhões de acessos são de banda larga fixa, com crescimento de 20,6% em 2011, correspondentes a 2,8 milhões de novos pontos.

Já os 41,1 milhões de acessos restantes são na modalidade móvel, cuja expansão chegou a 99,3% em 2011, com 20,5 milhões de ativações. Dentro da internet rápida móvel, 33,2 milhões de acessos são via celulares de terceira geração e 7,9 milhões por meio de modems 3G.

/ Eduardo Rodrigues (Agência Estado)