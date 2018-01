Banda larga é principal queixa na Anatel - Link - Estadão

Aumentaram as reclamações contra as operadoras de telecomunicações. Segundo a Anatel, em fevereiro deste ano foram 153,7 mil queixas — 35,7% a mais do que no mesmo período do ano passado.

—-

A principal queixa na agência reguladora é em relação à banda larga. E as reclamações quase dobraram do ano passado para cá. Em 2010 foram 15 mil reclamações — neste, 24,2 mil.

Praticamente todas as áreas tiveram um aumento do número de reclamações. As queixas sobre TV por assinatura, por exemplo, aumentaram 48%. Reclamações sobre telefonia fixa cresceram 38% e móvel 25%.