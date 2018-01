Banda larga em expansão - Link - Estadão

O uso da banda larga cresceu 51,5% em março, na comparação com o mesmo mês de 2010 ao atingir 38,5 milhões de acessos no primeiro trimestre de 2011. Os dados foram divulgados há pouco pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil). Segundo a entidade, a expansão do serviço coloca o Brasil, de acordo com consultorias internacionais, na oitava posição no mercado mundial de banda larga móvel e em nono lugar entre os países com maior número de acessos fixos.

Os acessos de banda larga fixa alcançaram 14 milhões ao fim do trimestre, um crescimento de 20,5% em relação a março de 2010. Já as conexões em banda larga móvel — que compreendem as oferecidas por meio de modems de conexão à internet e terminais de terceira geração (3G), como os smartphones — tiveram uma evolução de 77,7%, saltando de 13,7 milhões para 24,4 milhões no mesmo período.

A Telebrasil destaca dados consolidados pela consultoria Informa e pela organização 4G Americas, no final de 2010, que já posicionava o Brasil como o país latino-americano com maior crescimento na banda larga móvel e liderava, com 59%, o ranking de acessos a esse serviço na região, seguido pela Argentina (10%) , México (6%) e Colômbia (5%).

O levantamento da Telebrasil mostra também o declínio de acessos de banda larga fixa no Brasil com velocidades inferiores a 1 megabits por segundo (Mbps). As conexões acima de 2 Mbps, segundo a entidade, já representam 20% dos acessos e é nesta faixa que se verifica o maior ritmo de crescimento. A banda larga móvel está presente em 1.441 municípios; e a fixa atende mais de 5 mil municípios, segundo o Telebrasil.

/ Karla Mendes (AGÊNCIA ESTADO)

