Banda larga móvel ultrapassa a fixa - Link - Estadão

Os acessos de banda larga no Brasil cresceram 71% em 2010. Um balanço divulgado nesta quinta, 13, pelo Sinditelebrasil, que representa as operadoras de telefonia privadas, mostra que a base de acessos de internet rápida chegou a 34,2 milhões no ano passado.

A expansão é consequência da inclusão de 14,2 milhões de novas conexões, o que segundo o sindicato representa o acréscimo de 27 acessos por minuto ao longo do ano. O levantamento considerou os acessos em banda larga fixa, modems de conexão à internet móvel e terminais de terceira geração (3G), como os smartphones, que foram o destaque de 2010, com taxa de crescimento de 257%.

Entre o fim de 2009 e o fim do ano passado, os acessos via 3G por smartphones saltaram de 4 milhões para 14,6 milhões.

Nesse mesmo período, o número de terminais de banda larga fixa subiu de 11,4 milhões para 13,6 milhões, um incremento de 20%, e o número de modems passou de 4,6 milhões para 6 milhões, o que representa uma evolução de 31%.

Somente no quarto trimestre de 2010, melhor período de vendas no ano para as operadoras, por causa do Natal, 3,6 milhões de novos acessos foram ativados, entre conexões fixas e móveis, número 12% maior que no terceiro trimestre do ano passado.

Em 2010, o acesso à internet via banda larga móvel pelas redes 3G ultrapassaram a banda larga fixa. O levantamento do Sinditelebrasil mostra que o número de acessos nesse segmento, entre smartphones e modems, passou de 8,7 milhões em 2009 para 20,6 milhões no fim do ano passado, representando aproximadamente 50% a mais que o número de conexões pela banda larga fixa.

A velocidade média das conexões é de 1,3 megabits por segundo (Mbps). Os serviços de banda larga são oferecidos em 1.059 cidades, nas quais há pelo menos duas prestadoras atuando, segundo o sindicato.

/ Karla Mendes (AGÊNCIA ESTADO)