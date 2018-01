Banda processa Activision por uso indevido de sua imagem - Link - Estadão

A banda americana No Doubt está processando a Activision por causa do uso de suas imagens em Band Hero, game recém-lançado para PS3, Xbox 360 e Wii.

Segundo a banda, havia um contrato com a Activision para que o No Doubt aparecesse no jogo tocando. O problema é que a Activision foi mais longe e transformou o No Doubt em personagens selecionáveis. Em vez de tocar a cantar as próprias músicas, a banda toca o que aparece, inclusive música country.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/_UNK8Q59hAc" width="480" height="295" wmode="transparent" /]

A Activision declarou que não infrigiu os contratos e que vai levar a disputa aos tribunais.