'Bang with Friends' agora se chama 'Down' - Link - Estadão

Além do novo nome, aplicativo agora permite que usuário indique também interesse em encontro romântico com amigos do Facebook

SÃO PAULO – Após serem processados pela Zynga pelo uso da terminação “with friends”, os criadores do aplicativo de encontros sexuais Bang with Friends entraram em um acordo com a desenvolvedora de games no mês passado e prometeram lançar um novo aplicativo com novo nome.

Nesta sexta-feira, 25, eles revelaram que o novo sistema se chamará Down, nome que já havia sido adotado temporariamente pelo o antigo Bang With Friends para se manter na loja de aplicativos da Apple enquanto o imbróglio com a Zynga não era resolvido.

As novidades vão além do nome. O Down pretende expandir a atuação e deixar de ser um app meramente para encontros sexuais para adotar um modelo mais próximo ao do Tinder, aplicativos de paquera que está entre os mais populares em todo o mundo nos últimos meses.

O Down se conecta ao Facebook e exibe no aplicativo uma lista com os amigos do usuário para ele indicar por quais tem interesse, podendo escolher entre três ações diferentes: “Get Date”, para marcar um encontro romântico, “Get Down”, para indicar interesse em um encontro puramente sexual, e “Skip” para caso não tenha interesse na pessoa no momento.

O aplicativo mantém a informação anônima para que ninguém fique sabendo quem o usuário selecionou. Caso a pessoa marcada pelo usuário no aplicativo também use o Down e tenha selecionado o usuário como alvo do mesmo tipo de interesse, as duas partes são notificadas para conversar e quem sabe levar suas intenções para o mundo real. Dessa forma, o aplicativo acaba com a possibilidade de rejeição e conecta apenas pessoas que têm interesse umas nas outras.

Outra novidade da nova versão do antigo Bang with Friends é que além de avaliar os próprios amigos, também é possível avaliar amigos de amigos.

A versão beta do Down já está disponível para o sistema Android e deve chegar ao iOS, do iPhone, na semana que vem. É possível se cadastrar para ser avisado sobre quando o app estiver disponível para download no iOS no site The Next Bang.