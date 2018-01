Bang With Friends bate um milhão de usuários - Link - Estadão

Site que promove sexo entre amigos teria levantado US$ 1 milhão de investidores

SÃO PAULO – Facilitar o sexo entre amigos é a proposta do aplicativo Bang With Friends. A ideia parece que pegou. A empresa anunciou ter chegado ao seu milionésimo usuário.

Com o sucesso, o aplicativo de Facebook teria levantado US$ 1 milhão de investidores, segundo o Business Insider.

O Bang With Friends funciona da seguinte maneira: o usuário seleciona com quais amigos do Facebook gostaria de ter mais intimidade. Se alguma de suas escolhas também o escolheu, o aplicativo avisa. Enquanto isso não acontece, o aplicativo garante que qualquer ação realizada nele é mantida em sigilo absoluto.

Os criadores do Bang With Friends, que se mantém anônimos, disseram que o site já ultrapassou a marca das 200 mil “parelhas” entre usuários (quando a escolha de uma pessoa é correspondida).

Segundo os fundadores, 70% dos usuários tem entre 18 e 34 anos.