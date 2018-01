Bang with Friends lança app para celular - Link - Estadão

Empresa lançou versão mobile do aplicativo para Facebook que pretende facilitar o sexo casual entre amigos

O aplicativo para Facebook Bang Your Friends anunciou nesta quarta-feira, 8, o lançamento da sua versão mobile com aplicativos para os sistemas iOS e Android.

O app do sistema, que pretende facilitar o sexo entre amigos do Facebook, tem duas novidades. A primeira é o botão desfazer, que permite desmarcar um amigo que anteriormente tivesse sido incluído na lista de interesses.

O segundo é a opção “up for hang”, algo como disponível para sair, que permite mostrar interesse por alguém para um encontro menos sexual em um primeiro momento.

A proposta do Bang With Friends parece ter feito sucesso. O Business Insider publicou recentemente que a empresa estaria negociando um aporte de US$ 1 milhão. Os criadores da empresa, que se mantém anônimos, disseram que o site ultrapassou a marca de 200 mil parelhas (quando a escolha de uma pessoa é correspondida) entre usuários.

