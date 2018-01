Barack Obama aprende a programar durante evento Hora do Código - Link - Estadão

Presidente contou com a ajuda de estudantes para fazer suas primeiras linhas de programação. FOTO: AP PHOTO Presidente contou com a ajuda de estudantes para fazer suas primeiras linhas de programação. FOTO: AP PHOTO

SÃO PAULO – Em participação no evento Hora do Código, Barack Obama foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a escrever um programa de computação. O programa feito por Obama, com a ajuda de uma aluna, foi simples e desenhava um quadrado na tela do computador. A presença do presidente norte-americano foi para promover a Semana de Educação em Ciência da Computação. Veja o vídeo que a Casa Branca publicou do momento de aprendizagem do presidente:

No ano passado, o presidente apareceu em um vídeo da Code.org, organização que promove a educação em ciências da computação, e afirmou que todos os estudantes deveriam aprender a programar. Neste ano, Obama foi convidado a programar ele mesmo. Cerca de 20 estudantes de escolas fundamentais de Nova Jersey foram levados pela Code.org à Casa Branca para mostrar tutorias de programação.

Em entrevista para a Wired, o co-fundador da Code.org Haidi Partovi, explica que toda programação começa de forma simples. “Ninguém começa criando um jogo complicado”, disse. A organização lançou a campanha Hora do Código para difundir a educação de programação entre estudantes.

Brasil. O movimento global Hóra do Código chega pela primeira vez ao País este ano. A espectativa é reunir um milhão de brasileiros em torno da programação por meio de atividades simples. O site da campanha foi traduzido para o português e tem desafios que podem durar de 20 minutos a uma hora, com a ajudas de tutoriais.