Barack Obama é o primeiro presidente 'impresso' em 3D - Link - Estadão

SÃO PAULO – O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pode se gabar de um feito inédito: tornou-se o primeiro presidente americano a ter o corpo escaneado e imprimido em uma impressora 3D.

Um grupo de especialistas em imagens 3D do Instituto Smithsoniano de educação e pesquisa, fundado e administrado pelo governo dos Estados Unidos e responsável por um complexo de museus, imprimiu uma máscara e um busto do presidente americano por meio da tecnologia.

Os pesquisadores fizeram um escaneamento corporal de Obamano início do ano para conseguir criar no computador uma imagem realista em 3D do presidente para ser fabricada por uma impressora 3D.

O resultado foi exposto na última quarta-feira, 18, na Casa Branca, durante uma feira para celebrar estudantes e empreendedores que estão usando a tecnologia de impressão 3D para criar novos negócios.

O busto será incorporado a uma galeria dentro do Instituto Smithsoniano, que possui uma coleção de imagens de todos os presidentes que os Estados Unidos já teve.