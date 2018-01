Barack Obama; Jedi - Link - Estadão

Que o presidente norte-americano tem superpoderes, o mundo já desconfiava (sua foto fazendo pose de Super-Homem já é clássica, fora o incidente em que capturou uma mosca com a mão). Mas nesta quarta-feira, 16, Barack Obama mostrou que também tem midiclorians em seu DNA, ao empunhar um sabre de luz em frente à Casa Branca.

Obama recebeu atletas olímpicos e paraolímpicos na sede do governo americano para promover a candidatura da cidade de Chicago como organizadora das Jogos Olímpicos de 2016. E ao brincar com o esgrimista Tim Morehouse, não tardou em sacar um sabre de luz, a arma Jedi em Guerra nas Estrelas, para mais uma vez ficar bem na foto.