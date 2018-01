Barack Obama no Google+ - Link - Estadão

Já de olho na campanha presidencial do ano que vem, equipe cria página na rede social do Google

SÃO PAULO – O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tem agora um página na rede social Google+. Não se trata de um perfil, mas de um página gerenciada pelos membros de sua campanha presidencial. Na última eleição, Obama fez intenso uso das redes sociais e mobilizou uma grande massa de jovens, que expandiram a campanha pela internet.

—-

Em sua mensagem inicial, a página (conferida e aprovada pelo Google) diz, em tradução livre: “Sejam bem-vindos à página Obama 2012. Nós ainda estamos descobrindo como isso funciona, então nos permita saber o que você gostaria de ver por aqui e compartilhe suas ideias sobre como podemos usar esse espaço para te ajudar a ficar conectado com essa campanha”.

Barack Obama já possui uma conta no Twitter e no Facebook desde seus tempos como Senador. Sua chegada ao Google+, além de reforçar sua presença na web, pode ser uma surpresa valiosa para o Google, que luta para emplacar sua rede social.

A página do presidente, criada nesta quarta-feira, 23, e recebeu menos de 6 mil “+1″ (equivalente ao “Curtir” do Facebook) e nem seus posts foram muito compartilhados. O de estreia, por exemplo, foi compartilhado por 184 pessoas e recebeu 386 comentários até agora.

Para efeito de comparação, o perfil (e não página) do líder religioso Dalai Lama, que tem mais de 327 mil pessoas em seus “círculos”, teve 2440 compartilhamentos e 500 comentários no seguinte post: “Muitas pessoas acham que paciência é um sinal de fraqueza. Eu acho isso um erro. A raiva é que é um sinal de fraqueza, ao passo que a paciência é um sinal de força”.

O Google+ já tem perfis muito populares como (a partir primeiro colocado no ranking da Socialbakers), a cantora Britney Spears; o CEO do Google, Larry Page; o rapper Snoop Dogg e o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg.

—-

