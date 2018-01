Barcelona lança app para incentivar crianças a gostar de matemática - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Dono de alguns dos melhores jogadores do mundo, o Barcelona começou na última semana uma tabelinha bem-sucedida entre futebol, games e educação com o aplicativo FCB Math Champion.

Voltado para crianças a partir dos 7 anos de idade, o app coloca seus usuários para baterem pênaltis decisivos. No entanto, não basta apenas enganar o goleiro e colocar a bola para dentro do gol: para acertar o chute é preciso fazer uma conta simples de matemática.

Conforme o usuário vai acertando os penâltis, ele tem acesso a fotos, vídeos e informações exclusivas dos jogadores do time – incluindo, é claro, o argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar. Ao todo, o usuário pode ver até 200 fotos e vídeos diferentes.

Disponível para iOS e Android, o FCB Math Champion é gratuito, mas tem conteúdos que devem ser comprados pelos usuários: cada campeonato diferente custa US$ 1,99 – ou US$ 4,99 por um pacote com as quatro copas existentes no jogo. É possível testar alguns níveis antes de comprá-los. Ao todo, o jogo contém 240 níveis de dificuldades, em quatro tipos de desafios. Para mais informações, visite o site do app: fcb.planetfactory.com