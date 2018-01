Barnes & Noble prepara lançamento de leitor de e-books - Link - Estadão

O leitor ganhou o nome de Nook, e tem tela monocromática para os e-books, mas a área de navegação é colorida e multitouch. O modelo inicial tem 6 polegadas e deve custar o mesmo preço do Kindle, US$ 259. Uma das funcionalidades adicionais do Nook é a possibilidade de “emprestar” e-books para amigos que também possuam o aparelho.

O lançamento oficial do Nook acontece no final da tarde de hoje, nos Estados Unidos.

– ATUALIZAÇÃO [21h02]

O Nook já está a venda no site da Barnes & Noble, e entre as principais surpresas estão a entrada para cartão de memória, e os milhares de títulos de domínio público disponíveis para download gratuito. A loja do Nook ainda traz mais de um milhão de títulos entre livros e revistas, e uma seção especial com capas e pastas para seu gadget – algumas assinadas por designers renomados.

