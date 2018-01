Barnes & Noble registra grandes vendas do Nook - Link - Estadão

A Barnes & Noble, que se beneficiou com a liquidação final da concorrente Borders, registrou grandes vendas trimestrais do leitor digital Nook. Mas a maior rede de livrarias dos Estados Unidos alertou que os esforços para promover o produto pode pesar nos ganhos.

A companhia, que apostou seu futuro na capacidade do Nook de competir com o Kindle, do Amazon.com, disse que as vendas de aparelhos eletrônicos, incluindo e-books, cresceram 85%, para US$ 220 milhões, no segundo trimestre fiscal terminado em 29 de outubro.

Mas desenvolver e promover o dispositivo em uma campanha nacional pesou nos resultados. ”A Barnes & Noble realmente tem que investir mais do que havia planejado para acompanhar o Kindle”, disse o analista Peter Wahlstrom, da Morningstar.

A Barnes & Noble, que lançou o Nook Tablet no mês passado, disse que o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) do fechado do ano deve ficar no piso da previsão anterior – de US$ 210 milhões a US$ 250 milhões – e que a rede “planeja investir mais pesado” na divulgação do Nook.

A rede teve um prejuízo líquido de US$ 6,6 milhões no segundo trimestre fiscal, ou US$ 0,17 por ação, comparado com uma perda de US$ 12,6 milhões, ou US$ 0,22 por ação, um ano antes.

Entre o lançamento do Nook Tablet, em 7 de novembro, e o fechamento dos mercados na última quarta-feira, 30, as ações da empresa subiram 50%, na crença de que a companhia conseguirá manter o ritmo da Amazon na batalha dos leitores digitais (os chamados e-readers) e tablets.

Segundo a empresa de pesquisa Forrester Research, a Barnes & Noble está em segundo lugar no mercado de leitores digitais, perdendo apenas para a Amazon.

