Base de assinantes de TV paga cresce 11;31% em 2013 - Link - Estadão

RIO DE JANEIRO – A base de assinantes de serviços de TV paga cresceu 11,31% em 2013 na comparação com o ano anterior, para 18,02 milhões de clientes, informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta sexta-feira.

Somente em dezembro do ano passado ante novembro, o crescimento foi de 12,85%, sendo adicionados 2 milhões de novos assinantes à base de clientes, de acordo com a agência.

A NET/Embratel, do grupo América Móvil, permaneceu na liderança do mercado em dezembro, com participação de 53,61% e 9,66 milhões de clientes, com uma adição de 67,7 mil clientes ante novembro.

Em segundo lugar ficou a Sky/Directv, com 29,81% de participação e 5,37 milhões de clientes, frente aos 5,32 milhões registrados em novembro, com adição de 52,1 mil clientes ante o mês anterior.

A NET/Embratel adicionou 116,59 mil clientes à sua base entre 2012 e 2013. Já a Sky/Direct adicionou 332,5 mil, e a Oi, 80 mil clientes.

/ REUTERS