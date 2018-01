Bashar al-Assad cria conta no Instagram - Link - Estadão

Presidente sírio causou polêmica com imagens postadas em suas redes sociais; além do Instagram, ditador também tem contas no Facebook e Twitter

SÃO PAULO – Depois do Twitter e do Facebook, o presidente sírio Bashar al-Assad abriu uma conta no Instagram. A conta oficial já postou 69 fotos, que mostram um país muito mais tranquilo e pacífico do que aquele que se vê no noticiário.

Nas imagens mostradas na conta do líder, nada da guerra civil em curso. Assad aparece como um líder querido pelo povo no Instagram.

Apesar do alto índice de violência doméstica no país, as mulheres são retratadas em momentos de vitória, como em uma graduação.

As imagens postadas por Assad estão correndo o mundo. Como era de se esperar, a página está sendo alvo de muitos comentários negativos, a maioria de usuários pedindo para Assad mostrar a verdadeira Siría. Estima-se que a guerra civil no país já matou mais de 100 mil pessoas. Recentemente, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, teve negado seu pedido de acesso à Síria para investigar o uso de armas químicas no país. Mesmo na foto abaixo, que mostraria uma visita a um hospital militar, segundo a legenda em árabe, nenhuma referência à guerra interna.

A ONU também esteve no país para discutir o crescente número de crianças mortas no conflito. No Instagram de Assad, elas são retratadas em momentos felizes.