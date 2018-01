Bastidores de uma volta ao mundo - Link - Estadão

No dia em que Vivacqua falou com o Link, ele estava apreensivo esperando um documento. O carro superequipado e as malas já estavam prontos, mas ainda faltava finalizar os trâmites burocráticos para a partida.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Y1vraMPbDKE" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

Pois bem: os três pegaram a estrada no dia 6 de julho e agora já estão em Salta, na Argentina. Dá para acompanhar a aventura pelo Twitter e ver onde é que eles estão no Google Maps. Todas as segundas-feiras Gustavo Vivacqua posta novidades. Saiba mais: www.viagensmaneiras.com/pelomundo