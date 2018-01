Bateria é essencial na hora de comprar novos dispositivos - Link - Estadão

Pixabay A capacidade da bateria é medida em miliampéres hora (mAh). O especialista explica que hoje os celulares são desenvolvidos para que a bateria dure mais, pois essa tecnologia não avança na mesma medida em que as outras. Os processadores dividem as tarefas e a memória RAM realoca espaço de modo a gastar a energia de maneira mais eficiente. Por isso, pode ser que dois smartphones com a mesma capacidade em mAh apresentem diferença de autonomia graças à quantidade de sensores ou à maneira com que o sistema gerencia o gasto.

Leia mais

Ficar sem bateria no celular já se tornou um drama moderno, já que os smartphones ganham novas funções e aplicações, que drenam a energia armazenada. De acordo com o relatório Global App Power Consumption, realizado pela empresa chinesa de tecnologia Baidu, o Brasil se tornou um dos países onde as pessoas ficam por menos tempo distantes das tomadas. O tempo entre as recargas do smartphone é de apenas 17,9 horas, o que coloca o Brasil em segundo no índice global, atrás apenas da Indonésia, com 12,8 horas.

Por isso, a capacidade de armazenamento dos celulares é uma preocupação cada vez mais frequente na hora da compra. “Junto com desempenho e design, a duração de bateria hoje é um dos itens mais importantes”, afirma o gerente sênior de produtos da Lenovo, Luiz Sakuma.

Por isso, na hora de comprar um celular, é importante verificar as especificações técnicas da bateria. Baterias de longa duração têm, geralmente, entre 3.000 mAh e 4.000 mAh. No entanto, como outros componentes, como processador e software, também podem influenciar na autonomia de bateria, é melhor consultar testes de especialistas com os smartphones em situações reais de uso.