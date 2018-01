Batize-se digitalmente - Link - Estadão

Batize-se digitalmente

Caso você não tenha computador em casa ou ainda sinta algum medo de ligá-lo, a Campus Party também é lugar para você. O evento que concentra o maior número de geeks por centímetro quadrado do país conta com uma área com 200 computadores para o “batismo digital”. Em média, 800 pessoas passam pelo espaço todos os dias para receber as dicas dos monitores e voluntários e aprender a usar o computador e navegar na internet.

22/01/2009 | 17h27

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo