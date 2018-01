Bazar profissional - Link - Estadão

Não foi a falta de emprego que levou a publicitária Ana Luiza McLaren a entrar para o comércio eletrônico. Foi a falta de espaço no armário. A necessidade de desocupar o apartamento pequeno foi o empurrão para a criação do Enjoei, brechó virtual que vende de roupas de marca e acessórios a uma lambreta. Só que, desde o começo, o Enjoei virou mais do que uma ferramenta para que Ana se defaça de suas coisas: ele é uma plataforma de vendas online para onde as pessoas enviam seus “enjôos” e pagam a ela 15% pelo uso do site.

“Foi muito rápido, viralizou de um jeito que nem eu entendi. O povo foi passando de um para outro, eu fiquei histérica”, conta ela, que investiu R$ 140 no projeto. Quase tudo o que é postado é vendido – o sucesso levou à contratação de um assistente um mês após a estreia do site.

Vagas. Ana Luiza é uma das novas caras do comércio eletrônico no País, que desponta como o principal mercado da América Latina. Uma pesquisa do Grupo Nielsen encomendada pelo Mercado Livre mostrou que, só na plataforma, o comércio eletrônico deve gerar nove mil empregos nos próximos seis meses – 13% dos usuários do Mercado Livre têm funcionários para ajudar com as vendas.

Segundo a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Câmara-e Net), hoje, no Brasil há 60 mil micro e pequenas empresas vendendo na internet. Pessoas que estão deixando a pessoa física e se preparando para virar comerciantes de verdade, como dona-de-casa Adamaris Gallucci, que está dando os primeiros passos para formalizar a sua Loja da Mel.

Ela enfrentava um período de depressão quando foi aconselhada pelas filhas a abrir uma loja no Mercado Livre. A ideia inicial era vender os brinquedos antigos que tinham em casa.

A primeira leva foi toda vendida, e Adamaris acionou os amigos atrás de mais brinquedos para vender. Hoje, acumula experiência de compradora e está dando os primeiros passos para formalizar a Loja da Mel, que não tem espaço físico, mas tem blog, Twitter e Facebook. “Nós já crescemos cerca de 30%”, diz ela, afirmando que a loja serve como complemento de renda. “Meu horizonte era muito pequeno, terminava no meu portãozinho. Hoje, tenho um visão muito maior”, diz.

O Mercado Livre ainda é o principal meio por onde os pequenos varejistas alcançam a web. E esse crescimento da plataforma é o reflexo do que acontece com o mercado. “Há pessoas que abandonaram o mundo físico para ficar só no online. As despesas são mais enxutas e dá para vender para o País inteiro e até para o exterior”, diz Stelleo Tolda, presidente do Mercado Livre.

O formato de leilão inaugurado pelo site em 1999, agora, corresponde a apenas 5% das vendas – o que predomina hoje são as vendas a preço fixo. Os vendedores aventureiros continuam em cena, mas o aquecimento está fazendo surgir uma nova geração de pequenos comerciantes que usam as ferramentas para se tornar pequenos empresários bem-sucedidos.

“Quando as pessoas pensam por onde começar é comum que a referência seja o Mercado Livre, pela facilidade da plataforma. A tendência é que, ao atingir um certo número de vendas, elas criem seus próprios sites”, diz Tolda.

Como pagar. Para Gerson Rolim, diretor-executivo da Câmara-e Net, outro fator que mostra a profissionalização e o crescimento do comércio online é a oferta de meios de pagamento. “Hoje, o Comitê de Meios de Pagamento congrega aproximadamente 20 empresas na área. Se houvesse apenas as 50 maiores varejistas, não haveria um mercado tão grande para tantas empresas operarem nesse nicho.”

No geral, o que predomina no comércio online são as transações de viagens – como passagens aéreas – e as vendas a varejo. No Mercado Livre, o que mais se vende são os eletrônicos de consumo e informática. Mas há outras categorias surgindo – produtos esportivos, roupas, produtos para casa, saúde e beleza. “Há muitas pessoas começando a vender através dessas categorias”, diz Tolda.

A carioca Adriana Pinheiro é astróloga, mas é uma das que estão começando a tatear o comércio pela web. Ela abriu há cerca de um ano o Maria Bechó, loja exclusivamente virtual que vende roupas de marca. “É muito ágil e pessoas de todo o Brasil podem comprar”, diz. “A ideia é vender roupas a preços acessíveis e lançar novos designers.”

Para ela, o principal é investir no cuidado das peças e entregá-las prontas para uso. De forma empírica, ela acaba fazendo o que todos os especialistas consideram o segredo número um: conquistar a confiança do consumidor. “O cliente não tem acesso à roupa e é necessário que ele fique feliz quando a receba”, diz Adriana. Em São Paulo, com o Enjoei, a publicitária Ana Luiza segue a mesma regra. Ela faz questão de selecionar os produtos que entram no site: só entra o que ela mesma compraria. “O ambiente de compra é agradável, e a relação com o cliente é feita por pessoas.”

A experiência das vendedoras de primeira viagem se reflete em números. Hoje o índice de confiança do consumidor online chega a 86%. Em 2007, era 55%. Para Gerson Rolim, da Câmara-e Net, um dos motivos que fazem o consumidor comprar mais – e comprar de vendedores pequenos – é o fato de toda a cadeia estar se profissionalizando.

“Todo o ecossistema empresta a confiança, principalmente para o micro e pequeno varejista. Se minha logística é feita pelos Correios, os Correios me emprestam um pouco da confiança”, diz. As três vendedoras consultadas ainda não formalizaram seus comércios, mas pretendem fazer isso em breve. Além disso, o Enjoei e o Maria Brechó estão estudando adotar pagamento por cartões e ferramentas como o PayPal, que chegou ao País há pouco tempo.

Eu me demito. E, se elas ainda não largaram o trabalho, estão entre aqueles que já pensaram em largar tudo para ficar só com o comércio próprio – 16% dos vendedores do Mercado Livre já deixaram ou cogitaram deixar o trabalho para se dedicar só às vendas. Durante o e-Commerce Day, evento de comércio eletrônico realizado na quinta, 30, em São Paulo, o público não poderia ser mais otimista: ainda há muito espaço para crescer. Segundo a Visa, só 10% da população brasileira faz compras online – o aumento da penetração de banda larga e da confiança do consumidor devem alavancar o setor nos próximos anos. “O potencial é muito grande”, diz Stelleo Tolda. E aí? Já se animou para arrumar o armário?