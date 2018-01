'BBB 13' lidera pesquisas do Google em 2013 - Link - Estadão

iPhone 5S é gadget com maior crescimento de buscas em relação a 2012; Nelson Mandela ocupa o primeiro lugar global

SÃO PAULO – O Google divulgou nesta terça-feira, 17, os termos mais pesquisados no Brasil e no mundo durante o ano de 2013, em comparação ao número de pesquisas realizadas em 2012. Por aqui, os campeões gerais foram o programa de TV “BBB 13″, a empresa Telexfree e a novela “Salve Jorge”, da Globo. A personalidade mais citada, por sua vez, foi o músico MC Daleste, assassinado em julho durante um show em Campinas, aparecendo em quinto lugar.

No mundo, o posto de mais citado pertenceu ao ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, que morreu há duas semanas. O segundo lugar também foi de outra celebridade: o ator Paul Walker, morto em um acidente de carro, enquanto o terceiro lugar foi do iPhone 5S.

O novo smartphone topo-de-linha da Apple não foi o único termo ligado à tecnologia presente no top10 global: o Galaxy S4 da Samsung apareceu em 8º lugar, e o videogame PlayStation 4, uma posição abaixo.

No Brasil, o iPhone 5S foi o vencedor da procura na categoria ‘gadgets”, seguido de perto pelo S4 e pelo PS4 – já o Xbox One, console lançado pela Microsoft, apareceu só em 5º lugar. Entre os games, uma surpresa: o ‘bichinho virtual’ POU foi o grandevencedor, deixando sucessos como GTA V (3º lugar) e PES 2014 (10º) para trás.

A lista completa – tanto do Brasil quanto do mundo – pode ser visualizada no link a seguir, e contém mais detalhes sobre categorias como esportes, músicas e vídeos populares do YouTube.