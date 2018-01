BBC está criando loja virtual própria - Link - Estadão

Rede de televisão inglesa planeja disponibilizar seu arquivo de programas para download em um loja digital própria

LONDRES – A BBC planeja disponibilizar seu arquivo em uma loja virtual própria, anunciou nessa quarta-feira, 14, o diretor-geral da rede pública britânica, Mark Thompson. Ele explicou que o plano – chamado de projeto Barcelona – possibilitará a venda online dos programas a um preço “relativamente baixo”.

A ideia de criar uma loja digital para o download de programas deverá ser autorizada pela fundação que regula a rede pública e pelos produtores de televisão britânicos.

O diretor-geral da BBC descreveu a fórmula como o “equivalente digital” da compra de DVD da coleção permanente de seus programas, muitos dos quais não estavam disponíveis até agora.

Thomson explicou ainda que o sistema fornecerá à BBC uma fonte de renda para apoiar a produção de programas no Reino Unido.

Até agora, a empresa conta com o iPlayer, um serviço de televisão online “à la carte” que permite aos internautas assistirem à programação da emissora, mas apenas durante os sete dias posteriores à transmissão de cada programa.

